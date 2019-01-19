Naibi fark etti Güneş’e söyledi

Naibi’nin durumu hemen A Takım’dan Sorumlu Yönetici olan Ahmet Kavalcı’ya bildirdiği ve “Hükmen galibiz” dediği öğrenildi. Ek olarak Naibi’nin maç içinde de teknik direktör Şenol Güneş’e rakibin yabancı kuralını ihlal ettiğini aktardığı bildirildi.

Sarı kartlar geçerli, Vida-Barbosa cezalı

Yabancı ihlali yüzünden Beşiktaş’ın hükmen galibiyetinin söz konusu olduğu mücadelede görülen kartlar geçerli sayılacak. Karşılaşmada Akhisar’dan Manu, Miguel Lopes ve Barbosa, Beşiktaş’tan ise Medel, Quaresma, Caner ve Vida sarı kart gördüler. Ev sahibi ekipten sol kanat Barbosa ile Kartal’ın stoperi Vida cezalı duruma düştüler.