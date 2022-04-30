Nahuel Molina için Arsenal de devrede

Udinese’nin 24 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina’nın talipleri her geçen gün artıyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansların ardından dikkatleri üzerine çeken Nahuel Molina’nın talipleri arasına Premier Lig devi Arsenal de girdi.

Daha önce Juventus ve Atletico Madrid’in de Arjantinli bek için devreye girdiği bilinse de Arsenal’in de ciddi şekilde ilgilenmesi transferi bu iki takım için zorlaştırdı. Udinese’nin Molina için 25 milyon eurodan daha az bir bedeli kabul etmeyeceği öğrenilse de Arsenal’in transfer teklifine şu anda yine Udinese’de forma giyen kiralık oyuncusu Pablo Mari’yi de dahil ederek çok daha makul fiyatlara bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Nahuel Molina bu sezon çıktığı 33 resmi maçta sergilediği 7 gol ve 4 asistlik performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.



