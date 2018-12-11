Nahid Yamak: “Tek amacımız bu kulübe hizmet

Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Takımda kadro dışı bırakılan Aykut Demir, Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı ve Fatih Atik’in, alacakların ödenmemesi nedeniyle TFF’ye başvurması sonucu kadro dışı kaldığını ifade ederek, “Takımdaki diğer futbolcularımız da henüz alacaklarını alamadı. Ancak onlar TFF’ye başvurmadı. Ayın 27’sinde kongre var. Biz devam etmeyi düşünmüyoruz ama takımı da bu şekilde yüz üstü bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Takımdaki bütünlüğü bozmak istemiyoruz. Dün akşam Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir duruş sergileyip iyi bir futbol ortaya koydular. Biz öncelikle Giresunspor’u ve formasını seven, sahada yüreğiyle oynayan ve bize inanan oyuncular istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Takımı kaderiyle baş başa bırakmayız”

Kongre öncesinde şu anda tam anlamıyla hazır bir adayın olmadığını söyleyen Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, “Biz yönetim olarak görevi bırakmayı düşünüyoruz. Ancak bunu söylerken, takımı da kaderiyle baş başa bırakmayız. İmkanlarıyla takıma fayda sağlayabilecek, bizim de inanacağımız bir yönetim kurulu oluşursa, biz adaylığımızı koymayacağız. Giresunspor’u maddi, manevi ve temsilen götürebilecek bir yönetime görevi bırakmayı istiyoruz. Burada şehrin ileri gelenleri Giresunspor’a yardımcı olmalı. Burası, ekonomisi süper olan bir şehir değil. Şu ana kadar maddi bir destek almadık. Reklam gelirlerimiz, Spor Toto gelirlerimiz var. Bir de yöneticilerin koyduğu paralar var” açıklamasını yaptı.

“Tek isteğimiz Hatayspor maçında tribünler dolsun”

Önceliklerinin Giresunspor’un geleceği olduğunu yineleyen Nahid Yamak, “Bizim önceliğimiz Giresunspor’dur. Biz onurumuzla, şerefimizle bu kulüpte çalıştık. Zor dönemlerden alıp buralara kadar getirdik. Giresunspor’lu olduğumuz için bunun bize verdiği onur ve gururla yaşadık. Şu anda tek isteğimiz Hatayspor maçında herkesin tribünde olması. Dünkü Adana Demirspor beraberliğinin ardından bu maçta mutlaka hedefimiz 3 puan. Bunu da dolu tribünler önünde başarmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA