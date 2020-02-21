‘Nagelsmann, Mourinho’ya ders verdi’

Şampiyonlar Ligi’nde Nagelsmann yönetimindeki Leipzig’in, Mourinho’nun Tottenham’ını deplasmanda mağlup etmesi sonrası genç hocanın, Mourinho'ya büyük üstünlük sağladığı görüşü hakim oldu.

21 Şubat 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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‘Nagelsmann, Mourinho’ya ders verdi’

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki en dikkat çekici eşleşmelerden biri Tottenham ile RB Leipzig arasında oynandı.

Julian Nagelsmann’ın yönettiği Alman ekibi, 90 dakika boyunca harika bir futbol oynarken 58’de Werner’in penaltısı ile 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Sakatlıklarla boğuşan Jose Mourinho’nun ekibi ise adeta sahadan silindi. Ancak 32 yaşındaki Nagelsmann, henüz 16 yaşındayken Mourinho kariyerinin ilk Devler Ligi kupasını kazanmıştı.

Ortaya çıkan bu sonucun ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, “Nagelsmann, Mou’ya ders verdi” görüşünde birleşti.  

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