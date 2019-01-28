Futbolda 2019 Asya Kupası’nda İran’ı 3-0 yenen Japonya, finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı’nda İran ile Japonya arasında oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiren Japonya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 56 ve 67. dakikalarda Yuya Osako, 90 1. dakikada Genki Haraguchi’nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Öte yandan, İran’da Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri 58, Japonya’da Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo 90 dakika forma giydi.

Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011’de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan Japonya, 5. kez finalde mücadele edecek.

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında yarın oynanacak yarı final maçının galibiyle finalde karşılaşacak.