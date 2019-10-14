Japon sol bek Cuma günü Süper Lig'de Sivas maçına yetişecek ancak sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Yol yorgunu olacak Nagatomo'yu teknik heyet Real Madrid'e saklamak istiyor. Japon yıldızın yerine sol bekte adaylar ise Emre Taşdemir ve Ömer Bayram.

SAVUNMANIN JOKERİ DONK

PSG ve Gençlerbirliği maçlarında stoper olarak görev yapan Ryan Donk, Fatih Terim'in oyun sistemine yeniden dahil oldu. Hollandalı oyuncuyu kritik Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında oynatmayı düşünen Terim, bu iki karşılaşmaya Luyindama- Donk-Marcao üçlüsüyle başlamayı planlıyor.

(Sabah)