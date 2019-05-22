Nagatomo’nun kaderi değişti

Galatasaray’a gelen kadar kariyerinde hiç lig şampiyonluğu olmayan Yuto Nagatomo, 1.5 sezonda ikinci kupasını kaldırdı.

Geçen sezonun devre arasında İnter’den kiralanan başarılı sol bekin lig bittikten sonra bonservisi alınmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezlerinden biri olan Nagatomo, aynı zamanda bu sezon Türkiye Kupası sevinci de yaşadı.

Tecrübeli savunmacı özellikle kader maçlarında; Başakşehirli Visca ve Beşiktaşlı Quaresma gibi rakiplerin yıldız oyuncularını kilitleyerek tam not aldı.