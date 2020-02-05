Galatasaray’da yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan Yuto Nagatomo’nun tavrı büyük takdir topladı.

Sarı-kırmızılı kulüple 6 ay daha sözleşmesi bulunan ve oynamadan 1 milyon euro alması söz konusu olan 33 yaşındaki futbolcu, bu durumu kabullenmedi.

'Oynamadan kazanmak bana yakışmaz'

Japon oyuncu, yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Oynamadan para kazanmak bana yakışmaz. Bu konuda sizden önce ben kendimi iyi hissetmem. Bu yüzden en kısa zamanda oynayacağım bir takıma transfer olacağım ve siz de bana bu parayı ödemek zorunda kalmayacaksınız” diye konuştu.

'Bana kısa bir süre verin'

Ülkesinden çeşitli takımlarla görüştüğünü aktaran tecrübeli oyuncu, “Bana kısa bir süre verin. En kısa zamanda bir takım ile anlaşacağım. Bu 1 milyon euroyu ödemek zorunda da kalmazsınız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Terim çok etkilendi

Nagatomo’nun bu hareketinden teknik direktör Fatih Terim ve yöneticilerin çok etkilendiği öğrenildi. Nagatomo’nun lisansının askıya alındığı bu dönemde takımla beraber antrenmanlara çıkma talebinde bulunduğu ve bunun olumlu karşılık bulduğu bildirildi.

Transfer sürüyor

Japonya’da transfer döneminin 27 Mart’ta sona ermesi hem Nagatomo’nun hem de Galatasaray’ın işini kolaylaştırıyor. Böylece sarı-kırmızılılar bu süreye kadar Nagatomo’nun transferini bekleyecek.Yuto Nagatamo’nun da bu ay sonuna kadar bir takımla anlaşacağı belirtildi. Böylece Cim-Bom, Nagatomo’ya ödemekle yükümlü olduğu 600 ila 800 bin euroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak. (Skorer)