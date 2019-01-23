Nagatomo’da rötar var!

Suudi Arabistan’ı mağlup ederek, Asya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Japonya, perşembe günü Vietnam’la kozlarını paylaşacak.

23 Ocak 2019, Çarşamba 06:14
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Nagatomo’da rötar var!

Suudi Arabistan’ı mağlup ederek, Asya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Japonya, perşembe günü Vietnam’la kozlarını paylaşacak.

Ülkesinin formasını giyen Nagatomo’nun dönüşü bu nedenle gecikecek. Japonlar, turnuvanın favorisi konumunda bulunuyor.

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