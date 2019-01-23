Nagatomo’da rötar var!

Suudi Arabistan’ı mağlup ederek, Asya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Japonya, perşembe günü Vietnam’la kozlarını paylaşacak.
Ülkesinin formasını giyen Nagatomo’nun dönüşü bu nedenle gecikecek. Japonlar, turnuvanın favorisi konumunda bulunuyor.
Suudi Arabistan’ı mağlup ederek, Asya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Japonya, perşembe günü Vietnam’la kozlarını paylaşacak.
Ülkesinin formasını giyen Nagatomo’nun dönüşü bu nedenle gecikecek. Japonlar, turnuvanın favorisi konumunda bulunuyor.
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