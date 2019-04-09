Nagatomo ve Mitroglou kulübeye dönüyor

Sağlık ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde seferberlik ilan etmiş durumda. Sakatlıkları bulunan Mitroglou ve Nagatomo’nun, Fenerbahçe maçında en azından kulübede olmalarını isteyen Fatih hocanın talebi üzerine, tedavi programı yoğunlaştırıldı.
Ayrıca iki tecrübeli futbolcunun bu tedavi programına aynı istekle cevap vermesi, teknik ekibin umutlarını arttırıyor. Terim, Mitroglou ve Nagatomo’yu, Fenerbahçe derbisinde hamle oyuncuları olarak düşünüyor.
Bu haberi de okudularFatih Terim'den Belhanda’ya terapi