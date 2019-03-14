Nagatomo, kendi kendinin doktoru

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Yuto Nagatomo, Japon basınında açıklamalarda bulundu. Arka çapraz bağlarından sakatlığı bulunduğunu belirten deneyimli oyuncu, “Rehabilitasyon sürecini başlattık. Şu an kaslarımı ve dizlerimi güçlendirmek adına egzersizler yapıyorum” dedi.

Sakatlıktan iyileşmesi sürecinde beslenmenin de etkisi olduğuna dikkat çeken Nagatomo, buna uygun adımlar attığına dikkati çekerek “Bilinçli bir tüketim sergiliyorum. Bağların ana bileşeni olan kolajen içeren besinleri tüketiyorum. Elzem olan amino asitlerin, hayvansal proteinlerin, C vitamininin alımını çok dikkatli şekilde yapıyorum” diye konuştu.

(Milliyet)