Nagatomo derbiye zor

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Yuto Nagatomo’nun dönüşünün çok kısa süre içerisinde mümkün olmadığı ortaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Yeni Malatyaspor ile yapılan karşılaşmanın ardından kendisinin görüşlerine başvurulan kulüp doktoru Yener İnce’nin Japon basınındaki ifadelerinde gerçeği açıkladığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan İnce’nin, Nagatomo’nun antrenmanlara ya da maçlara çıkma durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisini verdikten sonra “Geri dönüşü 15-20 gün sürebilir” dediği aktarıldı.

Futbolcuya da son durumu sorulurken, Nagatomo’dan “İyi durumdayım” yanıtının alındığı ifade edildi. Ligde son olarak Akhisar karşısında forma giyen ve dönüşü sabırsızlıkla beklenen Japon futbolcu, o tarihten bu yana şans bulamadı. Bu hafta Malatyaspor’u ağırlayacak olan Cim-Bom, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

(Milliyet)