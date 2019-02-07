Nagatomo: Ben hazırım

Japonya Milli Takımı’nın Asya Kupası’nda finale kadar yükselmesi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nagatomo, pazar akşamı Trabzonspor maçında mutlaka sahada olmak istiyor.

07 Şubat 2019, Perşembe 06:59
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Nagatomo: Ben hazırım

Japonya Milli Takımı’nın Asya Kupası’nda finale kadar yükselmesi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nagatomo, pazar akşamı Trabzonspor maçında mutlaka sahada olmak istiyor.

Babası Talat Terim’in acı haberini almadan önce Fatih hocayla bir görüşme yaptığı öğrenilen tecrübeli futbolcunun, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten kampta idmanları hiç aksatmadık. İzin verirseniz Trabzonspor maçında oynamak istiyorum, takımıma katkı veremediğim için çok üzgünüm” dediği belirtildi.

Terim’in ise Mariano’nun sakatlığı, Linnes’in de formsuzluğu nedeniyle, Trabzon karşısında Nagatomo’yu sağ beke alıp solda Ömer Bayram’ı oynatmayı düşündüğü ifade ediliyor. 

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