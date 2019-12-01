Nagatomo: 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın çalışkan isimlerinden biri olan Nagatomo yayıncı kuruluşun ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Nagatomo'nun maç sonu açıklamaları:

"Çok zor bir maç ve deplasmanda. Formda bir Trabzonspor vardı. Son dakikaya kadar mücadele eden ve ruhunu koyan bir Galatasaray vardı, 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Trabzon'un ne yapacağını bize her şekilde gösterdi."