Nagatomo: 3 puana ihtiyacımız vardı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti ve zirve yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "3 puandan dolayı çok mutluyum çünkü ihtiyacımız vardı. Biraz da üç puana hasrettik, önemli bir moral oldu bu. İyi oynadık, kompakt oynayan, iyi mücadele eden ve iyi performans sergileyen bir Galatasaray vardı bugün, mutluyum." dedi.

Defansın ardından asist ve gol üretmesi gerektiğini vurgulayan Yuto, "Defans oyuncusu olarak en önemli görevim en iyi şekilde defans yapmak. Diğer yanan asist yapmam ve gol atmam da gerekiyor ama defansı iyi yaptıktan sonra diğerleri de gelecektir." ifadelerini kullandı.