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Nadezhda - İzmit Belediyespor: 80 - 40

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu’nda İzmit Belediyespor, Rusya’nın Nadezhda takımına 80-40 mağlup oldu.

16 Şubat 2021, Salı 19:08 Son Güncelleme:
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Nadezhda - İzmit Belediyespor: 80 - 40

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu’nda İzmit Belediyespor, Rusya’nın Nadezhda takımına 80-40 mağlup oldu. Orenburzhje Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 11-6 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 34-16 üstün girdi.

Nadezhda, skor üretmekte zorluk çeken İzmit Belediyespor karşısında üçüncü periyodunu 57-28 önde tamamladığı karşılaşmayı 40 sayı farkla 80-40 kazandı.

Beşinci maçından da yenilgiyle ayrılan İzmit Belediyespor’un gruptan çıkma şansı kalmadı. Altıncı maçına çıkan Nadezhda ise 3. galibiyetini aldı

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