Corona virüs nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenirken salgının vurduğu sporlardan birisi de tenis oldu. Rafael Nadal'ın ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile corona virüs hakkında konuştuğu ve Gates'in Nadal'ı uyardığı da ortaya çıktı. Rafael Nadal ile Roger Federer, 8 Şubat tarihinde Güney Afrika'da yardım amaçlı bir maç için karşı karşıya gelmişti. Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında Federer, Nadal'ı 2-1 yenmişti. ABD'li iş adamı Bill Gates de aynı maça katılmış ve yardım kampanyasına destek olmuştu.

İspanyol tenisçinin amcası, aynı zamanda da Barcelona'nın eski futbolcusu olan Toni Nadal ise corona virüs hakkında itirafta bulundu. Marca gazetesine konuşan Nadal, Rafael Nadal ile Bill Gates arasında yapılan corona virüs konuşmasını anlattı ve Bill Gates'in yaptığı uyarıları paylaştı.

Toni Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' sözlerini kullandı.

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Rafael Nadal ise İspanya'da evinde kendini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Bill Gates, 14 Mart 2020 tarihinde görevini bırakmıştı

14 Mart 2020 tarihinde ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurmuştu.





(Spor Arena)