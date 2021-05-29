Nadal rekor için korta çıkıyor

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris’te başlayacak.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde 120. kez organize edilecek.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen turnuva, 2021’de bir hafta gecikmeli de olsa geleneksel takvimine döndü.

2021 Fransa Açık’ta dağıtılan toplam ödül, yüzde 10,5 azalarak 34 milyon 367 bin 21 avroya, tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 1,6 milyondan 1,4 milyon avroya düşürüldü.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı ilk 10 gün, kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 35’i, son 5 gün ise yüzde 65’i kadar seyirci tribünlere alınacak. Merkez kort Philippe Chatrier’deki günlük seyirci sayısı, 9-13 Haziran tarihlerinde 5000’i geçemeyecek.

Gözler Nadal’da

Fransa Açık’ta tüm gözler, erkeklerin 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal’ın üstünde olacak. 3 Haziran’da 35 yaşına girecek İspanyol tenisçi, Roland Garros’daki 14, grand slam kariyerindeki 21. kupasını kovalayacak. Nadal bunu başarması halinde Federer ile paylaştığı "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu tek başına ele geçirecek.

Erkek tenisinin "Büyük 3’lü"sü olarak nitelendirilen Novak Djokovic (1 numaralı seribaşı), Roger Federer (8) ve Nadal, ana tablonun aynı yarısında mücadele edecek. Aynı yarıda bulunan Andrey Rublev (7), Matteo Berrettini (9), Diego Schwartzman (10) ve Jannik Sinner (18), "Büyük 3’lü"ye tehdit oluşturacak isimler arasında dikkati çekiyor.

Dominic Thiem (4) ile Stefanos Tsitsipas’ın (5) öne çıktığı ana tablonun diğer yarısında ise Daniil Medvedev (2), Alexander Zverev (6), Roberto Bautista (11) ve Pablo Carreno (12) bulunuyor.

Swiatek unvanını korumanın, Serena Williams 24. şampiyonluğun peşinde

Kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Fransa Açık’ta yaşayan Iga Swiatek, kadınların 8 numaralı seribaşı olarak geldiği turnuvada unvanını korumaya çalışacak.

19 yaşındaki Polonyalı raket, Ashleigh Barty (1 numaralı seribaşı), Sofia Kenin (4), Elina Svitolina (5), Karolina Pliskova (9), Garbine Muguruza (12) ve Jennifer Brady (13) ile beraber ana tablonun aynı yarısına düştü.

2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden 39 yaşındaki Serena Williams, Fransa Açık’ta 2015’ten bu yana ilk, toplamda 4. şampiyonluk için sahaya çıkacak. Williams bunu başarırsa "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.

Williams’ın (7) bulunduğu ana tablonun diğer yarısında Naomi Osaka (2), Aryna Sabalenka (3), Bianca Andreescu (6), Belinda Bencic (10) ve Petra Kvitova (11) öne çıkıyor.

Turnuvanın tarihçesi

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897’de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası’na 1902’de karışık çiftler, 1907’de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

1925’ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928’deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası’nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste’un bir yıl sonra Paris’te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d’Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros’un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913’te Akdeniz’i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.

İnşa edildiği 1928’den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier’nin kapasitesi, 2019’da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225’e çıktı. 2020’de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.

Toprak kortun farkı

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.