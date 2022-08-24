Naci Ünüvar, Trabzonspor için yola çıkıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar’ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti. Kulüpler arasında temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor’a gelebileceğini iletti.

Naci ayrıca sosyal medya üzerinden kendisinin Trabzonspor’a transfer olabileceğine dair paylaşımları da beğendi. Oyuncu tarafı, görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini bildirdi.

Naci Ünüvar Kimdir?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.