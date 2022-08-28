Bordo-Mavililer uzun süredir hedeflediği bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Gbamin’in ardından Naci Ünüvar da tamam. Trabzonspor , Hollanda ekibi Ajax’ın genç oyuncusu Naci Ünüvar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, bugün Trabzon’a gelecek ve Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleyecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bordo-Mavililer, opsiyon için uzun süre uğraşmıştı. Ancak Ajax buna müsaade etmedi. Fırtına’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği oyuncu hafta başında takımla beraber çalışmalara başlayacak. Bu arada Naci’nin kontratında zorunlu oynama maddesi de koyulmadı.

Hücumda her bölgede

13 Haziran 2003’te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giyiyor. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax’ın U17, U19, U21 ve A Takımı’nda görev aldı.