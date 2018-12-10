Nacer Barazite Yeni Malatyaspor’a geri döndü

Yeni Malatyaspor’da kulüp bulması için ülkesine gönderilen Nacer Barazite, yeniden Malatya’ya döndü.

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:56
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Nacer Barazite Yeni Malatyaspor’a geri döndü

Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda karşılıklı görüşülerek kulüp bulması için ülkesine gönderilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu kulüp bulamayınca tekrar Malatya’ya geldi. 

1 milyon 100 bin Euro maliyeti bulunan Barazite’nin sözleşmesindeki ağır maddelerden dolayı gönderilemediği, oynamaması halinde bile ücret almaya devam edeceği belirtildi. 

Nacer Barazite Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başladı. 

2017- 2018 sezonunda Yeni Malatyaspor’a katılan Nacer Barazite, Süper Lig’de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı. 

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