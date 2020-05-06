Nabil Fekir, Barcelona veya Real Madrid'i bekliyor

Birçok İngiliz ekibinin transfer listesinde yer alan Real Betis'in Fransız oyuncusu Nabil Fekir, takımdan ayrılmak için Barcelona veya Real Madrid'den teklif bekliyor.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
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Nabil Fekir, Barcelona veya Real Madrid'i bekliyor

Real Betis'in geçtiğimiz yaz aylarında flaş şekilde kadrosuna kattığı Nabil Fekir, bu yaz da transferin popüler isimlerinden biri durumunda. Birçok Premier Lig ekibinin kadrosuna katmak istediği oyuncu ise kolay kolay takımdan ayrılmayı düşünmüyor. 

AS'ın haberine göre Fekir, Barcelona veya Real Madrid düzeyinde bir takımdan teklif almayı bekliyor. 

Arsenal ve Newcastle'ın da aralarında olduğu birçok İngiliz kulübünün transfer etmek istediği Fekir'in, Avrupa'nın en üst düzey takımlarından teklif almadan Betis'ten ayrılmayacağı belirtiliyor. 

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