Real Betis'in geçtiğimiz yaz aylarında flaş şekilde kadrosuna kattığı Nabil Fekir, bu yaz da transferin popüler isimlerinden biri durumunda. Birçok Premier Lig ekibinin kadrosuna katmak istediği oyuncu ise kolay kolay takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

AS'ın haberine göre Fekir, Barcelona veya Real Madrid düzeyinde bir takımdan teklif almayı bekliyor.

Arsenal ve Newcastle'ın da aralarında olduğu birçok İngiliz kulübünün transfer etmek istediği Fekir'in, Avrupa'nın en üst düzey takımlarından teklif almadan Betis'ten ayrılmayacağı belirtiliyor.