Nabil Dirar sağ gösterdi sol vurdu!

Maç boyunca başarılı bir görüntü ortaya koyan Faslı futbolcu, etkili performansını şık bir golle taçlandırdı. Bu sezon ikinci golüne imza atan başarılı oyuncu, karşılaşmanın ardından performansını, “Gol attığım için ve galibiyet golünü attığım için çok mutluyum. Takım olarak iyi bir görüntü sergiledik. İnanmaya ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor. Nerede oynadığımın bir önemi yok, takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum” sözleriyle yorumladı.

Yine Ferdi yine tam isabet

Geçen hafta Gazişehir maçında sonradan oyuna dahil olup şık bir gol atan Ferdi Kadıoğlu, dün 55. dakikada Rodrigues’in yerine girdi. Genç futbolcu 90+2. dakikada Dirar’ın zafer golünde asisti yapan isimdi. Pozisyonu hazırlayan diğer futbolcu da Ferdi gibi Ersun hocanın kulübeden oyuna soktuğu Zajc oldu. Yanal’ın hamle oyuncusu olarak sahaya sürdüğü Zajc ve Ferdi, galibiyette büyük pay sahibiydi.