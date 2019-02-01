Nabil Dirar: Biz büyük bir takımız ve burada olmayı hak etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligin ilk yarısında 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 3 maçta 7 puan topladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dirar önemli açıklamalarda bulundu.

İşte maç sonu açıklamaları:

"Hocamızın verdiği güven beni çok mutlu ediyor. Saha içinde olduğum sürede elimden geleni yapıyorum. Şu anda işler bizim için iyi gidiyor, birlik olmayı başardık. Kötü olduğumuzu biliyoruz, bu durumdan çıkmak için Allah'ın da yardımıyla çalışmayı sürdürüyoruz."

"Alt sıralardan artık yukarıya doğru çıktığımızı görüyoruz, bu bizim özgüvenimizi arttıran bir şey. Kendimizi gerçekten oynuyor olmaktan dolayı mutlu hissediyoruz. Biz büyük bir takımız ve bir büyük takım hiçbir zaman burada olmayı hak etmez, biz de hak etmiyoruz."







