Nabil Dirar ayrılığın eşiğinde

Antalyaspor'da Nazım Sangare'yi transfer eden Fenerbahçe'de, Nabil Dirar'a yol gözüktü. 2017'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı giyen Faslı futbolcu için Fransa ve Belçika'dan gelen teklifler değerlendirmeye alındı. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu için Kanarya'nın büyük bir bonservis beklentisi yok. Yönetimin amacı Dirar'ı elden çıkararak, senelik 2 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak.