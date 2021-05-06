Nabil Bentaleb, futbol hayatına İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın altyapısında başladı. 1.87 boyundaki merkez orta saha oyuncusu sırasıyla U18 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra Tottenham'ın A takımına alındı. Burada 2 sezon forma giydikten sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün dikkatini çekti ve 2016 yılında Almanya'nın yolunu tuttu.

1 sezonluk Almanya macerasının ardından Nabil Bentaleb, Schalke tarafından 19 milyon euroya transfer edildi. Alman ekibiyle ilk sezon çıktığı 44 maçt a7 gol 5 asist yapan Bentaleb, agresif tavırlarıyla da dikkat çekti. Cezayirli futbolcu o sezon 13 sarı kart gördü.

Sonraki sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadı. 2017-2018 sezonunda toplamda 19 maça çıkan Bentaleb 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Schalke forma ile 2018-2019 sezonunda çıktığı 34 maçta 8 gol 1 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu 34 karşılaşmaya çıtkı 8 gol 1 asistlik performansla oynadı.

Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Newcastle'a kiralık olarak giden Bentaleb, İngiltere'de 17 maça çıktı ancak herhangi bir skor elde edemedi.

Ardından Schalke'ye dönen Nabil Bentaleb, sezonun ortasında kadroda yer almazken, sezon sonu da yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamadı. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara olarak görev yapan Bentaleb bu sezon 10 karşılaşmada görev aldı.