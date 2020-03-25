N95 nedir, ne işe yarar? N95 maskesini kimler kullanmalı?

Son dakika haberi... Son dakika haberi: Corona virüsü Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün toplandı. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Corona virüsü önlemlerini kendi imkanlarıyla almaya çalışan vatandaşların N95 maskesine akın etmesi hakkında konuşan Fahrettin Koca, bu maskenin sadece sağlık personelleri tarafından kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

N95 tipi maske nedir?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor.



