mypleasure kendine takım bakıyor!

Ligde Koreli yıldız isimlere karşı da forma giyen oyuncu, kendisinden beklenilen performansın da üzerine çıktı. Özellikle agresif Lee Sin ve orman oyunlarıyla da, izleyenlere keyifli maçlar izleten ormancı çok çalıştığını açıklamıştı.

Lig içerisindeki bazı röportajlarında neredeyse hiç durmadan çalıştığını ve kendini geliştirmek istediğini açıklayan oyuncu, Doğuş Üni Aurora ile oynadığı maçlarda ormana kısa sürede alışmış olarak gözükmüştü. Takımının aldığı galibiyetlerde de önemli roller alan ormancının yerine takıma daha sonra Trix transfer oldu.

Doğuş Üni Aurora ehe’yle hiç oynayamadı!

Auora lige eski ismiyle Mojito, yeni ismiyle ehe ile başlayacaktı. Ancak oyuncu tekli dereceli oyunlarındaki davranışları nedeniyle Riot Games tarafından bir süre cezalandırıldı. Böyle olunca da takım lige kısa bir süre kala ormancısız kaldı. Bunun üzerine takımın akademi oyuncusu mypleasure devreye girdi ve büyük bir sorumluluk alarak asıl rolü olmamasına rağmen VF Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde ormancı rolünde oynadı. Ardından Aurora, Trix’i transfer etti ve eski ormancısı yeniden akademiye dönmüş oldu.

Teklifleri değerlendirecek!

Twitter’dan yaptığı açıklamada mayıs ayı içerisinde takımıyla kontratının sona ereceğini ve şu andan itibaren gelen teklifleri değerlendirebileceğini açıklayan ormancı, geçen split’te kendisini ispatladığını düşünüyor. Kendi rolünde oynamamasına rağmen Doğuş Üni Aurora’da başarılı bir dönem geçiren mypleasure, sosyal medya hesabından 15 Mayıs’ta takımdaki kontratının biteceğini ve tekliflere açık olduğunu belirtti.(Playerbros)