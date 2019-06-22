Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mykola Morozyuk, ülkesi Ukrayna'da yayın yapan Sport Traveler adındaki bir YouTube kanalına Rize'de geçirdiği günleri anlattı. Karadeniz şehrine övgüler yağdıran 31 yaşındaki sağ bek, geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Morozyuk'un röportajından öne çıkanlar:

"Rize, genç futbolcular için ideal"

"Rize, genç futbolcular için ideal bir şehir. Buraya doğru zamanda gelmelisiniz. Havası serin, süper bir kent. Fazla sıcaklık ve arkadaşlık yok. Kimse sizi bir yerlere çekmiyor. Buradaki en büyük eğlenceniz, kahve eşliğinde peynirli kek yemektir. Şehirde bir lobi var ama oraya bu zamana dek hiç uğramadım. Maçlardan sonra otobüse binip tesislere gider ve akşam yemeği yersiniz. Ondan sonra da yapacağınız şey, ya eve gitmek ya da tesislerde kalmaktır. Sonraki gün ise spor salonu ve yüzme havuzuna gidiyorum. Otelde spa hizmeti de var. Hafta sonları ise Kiev'e uçuyorum."

"Alkol yok, şarkı söyleyerek kutlama yapıyoruz"

"Genel olarak Rize, içine kapanık bir yer. Şehirde alkol satışı yasak. Galibiyet kutlamaları, soyunma odasında şarkı söyleyerek yapılıyor. Maçlardan sonra zaman geçirmek için büfeye gidilmesine karar verdiler. Herkes bir şeyler yiyor ve sonra da işiyle meşgul oluyor. Maç varsa antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Tesislerde herkesin günlük bir rutini var. Fakat onun dışında son derece serbestsiniz. Sizi bağlayan hiçbir şey yok. Boş zamanlarımda idman da dahil olmak üzere her istediğimi yapabiliyorum."

"Rize'de Ukrayna'dakinden daha özgürüm"

"Kiev'de maç sonrası spor salonuna gitsem bana 'N'apıyorsun? Dünkü maç çok zordu.' derler. Oysa ben bunu istiyorsam kimse benim vücuduma ya da kafama girmeye çalışmamalı. Rize'de işte bu açıdan daha özgürüm. Antrenmanlarda baba 'Niye gülüyorsun? İdmandan sonra gülersin.' diyen birileri yok. Burada antrenmanlar daha çok tatil havasında. Yanlış anlamayın, bir sirkten bahsetmiyorum. Kastettiğim şey pozitiflik. Maçtan sonra her şey unutuluyor ve herkes yeniden mutlu bir şekilde çalışmaya başlıyor. Takımdaki tüm oyuncular birbirini destekliyor. Bu zamana dek böyle bir grupla çalıştığımı hatırlamıyorum. Diğer takımlarda durumun nasıl olduğunu da bilmiyorum. Yalnızca Ukrayna ile Rize'deki durumu kıyaslıyorum."

"Kesinlikle Türkiye'de kalmak istiyorum"

"Şu anda tek arzum Türkiye'de kalmak. Buradaki her şeyi seviyorum. Ukrayna'yı ve Dinamo'yu özlesem de ülkeme geri dönmeyi istemiyorum. Rize'de atmosferi daha ilk maçtan hissettim. Burada oyun, heyecan, duygular, eğlence ve futbolcular var. Ukrayna'da ise her şey çalışma üzerine kurulu, hiç heyecan yok. Yaşınız ilerledikçe buna katlanmak zorlaşıyor. Futbolun bir eğlence olduğunu ancak Dinamo'yla çıktığım Avrupa maçlarında anlayabiliyordum. Burada ise o zevki alabilmek için takım otobüsünde oturmak yeterli. İnsanlar, basın ve sizi takip eden 20 kamera... Biz buna yalnızca Avrupa maçlarında tanık oluyorduk ki oradaki coşku bile buna yaklaşamaz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler