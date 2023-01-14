Shakhtar'ın yıldızı Mykhaylo Mudryk'in merakle beklenen transferi sonunda gerçekleşiyor. Yıldız oyuncu için kulüpler bonservis konusunda anlaşma sağladı.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Mykhaylo Mudryk, Shakhtar formasıyla en dikkat çekici çıkışını bu sezon gerçekleştirdi. Kulübüyle toplam 18 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu; 10 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Mudryk, taraftarlarca 2022'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE SIÇRAMA YAPTI

Ukrayna'nın alt yaş gruplarından bu yana en önemli yeteneklerinden olan Mudryk, esas sıçramayı bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansı ile gerçekleştirdi. Gruplarda takımıyla 6 maça çıkan Ukraynalı yıldız; 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Shakhtar'ın gruplardaki ilk karşılaşmasında Leipzig'i deplasmanda 4-1 mağlup etmesine 1 gol, 2 asist ile katkı sağlamıştı. Sonrasında da Celtic maçlarında hem iç sahada hem dış sahada birer gol attı.

'GELECEKTE BALLON D'OR KAZANABİLİR'

Mudryk için dikkat çekici yorumlardan biri şimdilerde Brighton'ın menajeri olarak görev yapan eski hocası Roberto De Zerbi'den gelmişti. İtalyan menajer; Shakhtar döneminde birlikte çalıştığı Mudryk için, "Mudryk, harika bir oyuncu ama Brighton, onu alamaz. Gelecekte Ballon d'Or kazanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZLERİN GÖZDESİ OLDU

Mykhaylo Mudryk'in adı son dönemde ciddi şekilde Arsenal ile anılıyordu. Premier Lig'de şampiyonluğa giden Londra ekibi, sezonun ikinci yarısı adına hücum hattına bi takviye yapmayı planlıyordu. Mudryk için tüm çabalara rağmen yarışa sonradan dahil olan bir başka Londra ekibi, avantajı sağladı.

ARSENAL'DAN 95 MİLYON EURO!

Son saatlerde Arsenal'ın transfer için bastırdığı belirtildi. Fabrizio Romano, Arsenal'ın bonuslar dahil 95 milyon Euro'luk bir teklif sunduğunu açıkladı. Fakat bu tutar, transfer adına yeterli olmadı.

TRANSFERİ CHELSEA BİTİRDİ!

Mudryk için sonradan devreye giren Chelsea, Ukraynalı oyuncunun transferini bitirmeyi başardı. Chelsea, Shakhtar ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

100 MİLYON EURO ÖDENECEK!

Chelsea, transfer için Shakhtar ile 100 milyon Euro bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayarak Arsenal'ı yarışta mağlup etmeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, ilerleyen saatlerde Londra'da olacak. Ayrıntıları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

UZUN SÜRELİ KONTRAT ÇABASI

Shakhtar ile anlaşan Chelsea, oyuncuyla yapılacak sözleşmenin detayları için çaba harcıyor. İngiliz ekibi, 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği oyuncu ile uzun vadeli bir sözleşme yapmak istiyor.