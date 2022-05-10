Müzede oyun geliştirecekler

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi(YAKEM), Etimesgut Belediyesi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED) iş birliğiyle, 14-15-16 Mayıs tarihlerinde Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda ‘Türk Tarihi Game Jam’i gerçekleştirecek. Oyun kurucularının 48 saatlik süre ve sınırlı bir tema çerçevesinde oyun geliştirmesini hedefleyen yarışma formatındaki etkinlik, Türkiye’de ilk defa Türk tarihine özel ve bir müzede yapılan ‘Game Jam’ olacak. Türkiye genelinden 113 kişinin başvurduğu organizasyonda, katılımcılar müzedeki eserler ile tarihi olaylar üzerinden ilham alarak Türk tarihinin estetik ve kültürel bileşenlerini deneyimleyecek. Bu deneyimden ilham alarak yapılacak oyun geliştirme çalışmaları 14 Mayıs 13.00’te başlayıp, 16 Mayıs 11.00’de gerçekleştirilecek ödül törenine kadar devam edecek. Ödül töreninde ise jürinin değerlendirmeleri sonucu birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.

Oyun sektörüne girmeyi hedefleyen gençlerin, Türk tarihinden gelen birçok hikâyeyi tanıma ve kullanma fırsatını bulacağını belirten YAKEM Müdürü Ahmet Nedim Tolungüç, Game Jam hakkında şu bilgileri verd i:

FİKİR ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

“Game Jam, oyun kurucularının belirli bir süreyle, konu özelinde, hiç ara vermeden ve bulunduğu mekânı terk etmeden oyunlarını geliştirmeyi ve bir fikir ortaya çıkarmalarını hedefliyor. Oyunlarda genellikle tarihi efsaneler, menkıbeler kullanılıyor. Bizde bundan dolayı Etimesgut’ta bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Türk tarihine ilişkin oyun fikirlerini tasarlamaları için böyle bir mekânda yapıyoruz.

İZLEYİCİLER İÇİN EĞİTİMLER DÜZENLEYECEĞİZ

Türkiye genelinden 113 kişi başvuru bulundu. Katılımcılar 14-15 Mayıs tarihlerinde oyunlarını tasarlayacak. Bu günlerde hem oyunculara hem de izleyicilere yönelik birtakım eğitimler düzenleyeceğiz. 16 Mayıs’ta da bir ödül töreni düzenlenecek. Oyuncuların oyunun tamamını bitirmeleri gerekmiyor. Modellemelerini yapmaları, fikri ortaya koymaları ilk başta bizim için yeterli oluyor.”

Kaynak: Hürriyet