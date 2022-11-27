Muzaffer Bilazer: Pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, “Bizim için maç öncesi kazandığımız takdirde birçok şeyin değişebileceği bir ortamda kazanmamız gereken bir maçtı. Maç dengeli başladı. Aslında planlarımızın doğrultusunda gidiyordu maç, özellikle ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Buna rağmen 3. bölgede geçen hafta da, bu hafta da beceri anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Skoru bulmamız ve artırmamız gerekirken ikinci yarı bulduğumuz skoru artıramadık. Üzerine de yaptığımız oyuncu değişikleriyle istediğimiz şeyi alamadık. Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

İHA