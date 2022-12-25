Muzaffer Bilazer: Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu

Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Boluspor'a 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, maçın ilk bölümünde büyük baskı yediklerini belirterek, "Maç dengeli giderken son 15 dakikasının lehimize döneceğini bekliyorduk. Sonrasında bir penaltı pozisyonu; tam pozisyonu da izleyemedik, çok da net gözükmüyor. Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu. Bakıldığı zaman Erzurumspor olarak öne geçtiğimiz anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz, buna çözüm bulmamız gerekiyor zaten. Tecrübeli oyuncularımız da var. Özellikle ilk yarının son 10-15 dakikası, kenardan fazlasıyla öne çıkıp topa sahip olup dikine paslarla skoru artırabilirdik. Bunu başaramadık, rakibin de 1-0'dan dönüşü bizden daha iyi oldu. Boluspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. (İHA)