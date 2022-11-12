Muzaffer Bilazer: “Önemli olan kazanmaktı”

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Adanaspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, “Adanaspor son maçını kazandı, bir hoca değişikliği olduktan sonra bu hafta farklı bir sistemle oynadılar. Bu sistem üzerinde antrenmanda çalıştık. Baskılı başlamak istedik, arka tarafın markajı çok önemliydi bugün. Çünkü kontrataklarda sıkıntı çıkartabilecek bir takımdı. Maçın ilk yarısında oyunun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarıda ilk periyodu biraz tempolu başlamak istedik ama istediğimiz gibi olmadı. Yediğimiz golden sonra ayağa kalkmak önemliydi, bugün takımımız bunu yaptı. Maçın son bölümünde oyuncu değişikliği yaparak sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Önemli olan bugün kazanmaktı, çünkü psikolojik olarak da zor bir dönemdeydik” dedi.

"Biraz sessiz bir savaş veriyoruz"

Camianın çok zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Bilazer, “Onlar eleştiri yapıyor takımın iyi olması lazım, daha çok puan toplaması lazım, onlara katılıyorum. Ama bizim içeride ne yaşadığımızı da bilmiyorlar. Biraz sessiz bir savaş veriyoruz. 1.5 yıldır Erzurumspor’dayım. Taraftar, yönetim, medya, futbolcu neyse ben oyum. Erzurumspor benim için çok değerli ve değerli kalacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Şu durumda biraz sağduyulu yaklaşsınlar” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM (İHA)