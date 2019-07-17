Muzaffer Bilazer: Obertan burada olmaktan da çok mutlu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, deneyimli orta saha oyuncusu Gabriel Obertan’ın takımla çalışmalara başladığını belirterek, "Obertan burada olmaktan da çok mutlu. Bu sezon hem saha içi hem saha dışı rolü çok farklı olacak. Obertan çok özel bir oyuncu." dedi.

Muzaffer Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2019-2020 sezonu öncesi başladıkları kamp çalışmalarının ilk bölümünü tamamladıklarını belirtti.

Takımdaki transfer çalışmalarının büyük dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Bilazer, şöyle konuştu:

"Erzurumspor geçen sene ciddi zorluklar yaşadı ve bu süreçten bugüne taşınan bazı zorluklar var. Bunların hantallığını kısmen yaşıyoruz. Erzurumspor için çok özel ve önemli bir yıl. Daha güçlü planlar yaparak geriye dönmek zorunda. Statü gereği takımdan bazı yabancı oyuncularla yollar ayrıldı. 1. Lig’de gelirler farklı, oyuncu bütçeleri farklıdır. Bununla alakalı bir karar aldık. Belki bazıları tekrar takıma dönüş sağlar."

"Obertan çok farklı duygularla geldi"

Muzaffer Bilazer, sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan’ın antrenmana çıktığını bildirerek şunları kaydetti:

"Obertan bizim oyuncumuz, diyebiliriz. Çok da farklı duygularla geldi, sahiplenme duygusu var. Obertan futbol oynamayı çok seviyor, burada olmaktan da çok mutlu. Bu sezon hem saha içi hem saha dışı rolü çok farklı olacak. Bunu kendisine de ifade ettim. Bu süreç içerisinde bizim ondan beklentimiz çok fazla. Obertan çok özel bir oyuncu. Onunla ilgili sürecimiz iyi gidiyor. Sonraki süreçte daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Teknik ekibin şehir ve takıma çok uyumlu olduğunu vurgulayan Bilazer, "Oyuncuların çoğu da çok iyi geldiler. Şu anda en güçlü tarafımız duygu, bütünlük. Sadece içimizde durumu netleşmeyen oyuncularımız vardı. Onların netleşmesi ile çok daha uyumlu, güçlü ve duygusu yüksek, aile gibi bir takım olacağımıza inanıyorum. Bunun için de çok çaba sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.