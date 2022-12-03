Muzaffer Bilazer: Bitirme noktasında yetersiz kalıyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bilazer, “Bugün istediğimiz oyunu oynadık. İlk yarı pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Son 3 haftada aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bitirme noktasında yetersiz kalıyoruz. İkinci yarı yine pozisyon anlamında bizim için her şey iyi gidiyordu. Maalesef korner olmayan bir pozisyondu, maçın hakemi korner verdi. Bununla birlikte Ümit’in sarı kartı olmamış olsaydı bence o pozisyona hakem sarı kart verecekti. İkinci yarı bizim için maçın okunacağı tek bir şey var hakeminin yetersiz performansı” dedi. (İHA)