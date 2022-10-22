Kariyerine Milan'da devam eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 2023'ten önce forma giymesi beklenmiyor.

İtalya kariyerine 2004'te Ajax'tan Juventus'a transfer olarak başlayan tecrübeli golcü, Calciopoli skandalının ardından Inter'e transfer olmuştu.

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Bir dönem Juventus'ta forma giyen Rumen yıldız Adrian Mutu, ülkesinde katıldığı bir podcast yayınında Ibrahimovic ile ilgili bir anısını paylaştı.

BLASI'DEN NEDVED'E TOKAT

Mutu, Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Rapid Wien ile oynanacak mücadele öncesi otelde dinlendikleri sırada Manuele Blasi'nin Pavel Nedved'e sert bir tokat attığını söyledi.

Daha sonra Ibrahimovic'in gelip, kapıyı açmalarını isediğini söyleyen Mutu, "Blasi'yi yakaladı ve odaya getirdi. Zlatan sizi yakaladığında yapabileceğiniz çok birşey yok. Çünkü o çok iri ve gerçekten çok güçlü.

ZLATAN'DAN BLASI'YE AĞIR ŞAKA

Blasi'yi ayaklarından tutup penceren aşağıya sarkıttı. Blasi bağırıyordu. Hemen Zlatan'ı tuttum. Blasi'yi pencereden içeriye aldık, ağlayarak, 'Sizin akıl sağlığınız iyi değil, bu nasıl bir eşek şakası' dedi" diye anlattı.

Ibrahimovic'in daha öncede Milan'dan takım arkadaşı Gennaro Gattuso'yu bir çöp kutusunun içine attığı biliniyor.



