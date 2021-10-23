Mutlu Türkmen, yeniden TBBDF başkanı seçildi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun başkanlık seçimi, Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula 129 delegeden 84'ü katılırken, tek aday olarak seçimlere katılan Türkmen, kullanılan 61 oyun 60'ın alarak başkanlığa seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Mutlu Türkmen genel kurulda yaptığı konuşmada, uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanarak yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirten Türkmen, "En son İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcumuz Buket Öztürk altın madalya kazandı. Basamak disiplininde yarışan ablası milli sporcumuz İnci Ece Öztürk ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Şu an iki kızımız da burada, huzurlarınızda kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Tekrar beni aday gösteren camiaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlığını Mutlu Türkmen'in yaptığı federasyonun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fahrettin Göktaş, Ayhan Tuğlu, Serdar Arslan, Murat Kul, Faik Kapsız, Bilal Aydın, Afşin Yılmaz, Lokman Ertürk, Fikret Kelleş, Berçin Havva Öztürk, Ferdi Şimşek, Taşkın Akdağ, Alper Erduran ve Rıdvan Özkan. (DHA)