Kongre ve Büyükkarcı yönetimiyle ilgili avukatı aracılığıyla 7 ve 15 Mart'ta yinelediği tedbir talebi Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1 Nisan'daki kararıyla reddedilen Altuğ, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itirazdan da istediği cevabı alamadı. Altuğ'un 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1 Nisan'daki kararıyla ilgili istinaf talebi Bölge Adliye Mahkemesi'nce kabul edilmedi.

Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ'un 5 Nisan 2018'de açtığı davayla ilgili, "20-21 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçim maddesinin öne alınmasının yok hükmünde sayılması, dernek yönetiminin yetkilerinin tedbiren durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı alınması, kongre belge asıllarının mahkeme kasasında muhafaza altına alınması" taleplerini, nihai karar oluşturacak şekilde ve şu andaki yasal yönetim faaliyetlerini kısıtlayacak şartta tedbir kararı verilmesinin istediğinin altını çizerek kabul etmemiş, bunun ancak yargılama sonucunda değerlendirilebileceğini belirtmişti. Mahkeme, "Davalı bir zamanlar davacının da yöneticilik yaptığı bir spor kulübü derneğidir. Birçok aktivitesi bulunan bu derneğin ve özellikle dernek yöneticilerinin dernek ile ilgili tasarruflarının kısıtlanması derneği işletilemez hale getirecektir ki bu durum faydadan çok ciddi zararlar getirecektir" kararı vermişti.

RAKİP VAN 2'NCİ LİG'DE

TFF 3'ünü Lig 2'nci Grup Play-Off yarı finalinde Karşıyaka'yı 0-0 biten ilk maçın rövanşında 2-1 yenerek eleyen Van Büyükşehir Belediyespor, finalde de Esenler Erokspor engelini aşıp 2'nci Lig'e yükseldi. Van, Ankara Eryaman Stadı'ndaki finali 2-1 kazaranak 2'nci Lig'in yeni takımı oldu.