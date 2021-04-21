Müthiş maçta kazanan yok

Düşme hattı ile arasındaki farkı açmak isteyen Kayserispor ile ateş hattındaki Gençlerbirliği kapıştı. 9'da Gençler'de Candeias, mutlak golü kaçırdı. İlk devrede baskın taraf ev sahibiydi. Ev sahibi, merkeze Attamah'ı alıp, kanatlardan da Lennon ve Pedro Henrique ile rakip ceza sahasında tehdit yaratmaya çalıştı, başarılı da oldu. 39'da Avramovski'nin pasında Henrique, fileleri havalandırdı: 1-0.

Gençler için kötünün iyisi

Konuk takım, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. 46'da Piris, skoru eşitledi, 51'de Stancu, Başkent ekibini öne geçirdi: 1-2. Kayseri, ilk yarıdaki temposunu yeniden yakaladı, 80'de İlhan Parlak maça denge getirdii: 2-2. Ancak 2 takım da 1'er puana razı oldu. Kayseri, konstrasyon kaybı nedeniyle kritik bir kayıp yaşadı. Gençlerbirliği için de 'Kötünün iyisi' oldu. Ligde kalma mücadelesi veren 2 takım 1 puan kazanmadı, 2 puan kaybetti.

Mertcan Polat