Lider Trabzon'un takipçisi Konyaspor , son 4 maçında 3 yenilgi alan Hatayspor deplasmanına çıktı. Hatay maça şok bir golle başladı. 3'te Ahmet Çalık, topu kaptırdı, araya giren El Kaabi hatayı affetmedi: 1-0. Karşılaşmanın ilk bölümünde kontrol Hatay'daydı. Orta alanda baskıyı artıran Konyaspor oyun olarak dengeyi sağladı. Nitekim 29'da Serdar Gürler'in pasında Mpoku, şık bir vole ile skoru eşitledi: 1-1. İki dakika sonra rakibini durduramayan Adekugbe, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra tüm dengeler Konya'ya döndü. Hatay, orta alanda üstünlüğünü kaybetti. 45+1'de Serdar'ın şutu direkte patladı.

Zirve takibi sürüyor

54'te Mpoku, yine gelişine bir vuruş ile konuk ekibi öne geçirdi: 1-2. Konya, farkı artırmaya çalışırken, 81'de Ahmet Çalık, El Kaabi'yi düşürdü, direkt kırmızı kart ile atıldı. Takımlar sayısal olarak sahada eşitlenince Hatay, beraberlik fırsatlarını yakaladı fakat değerlendiremedi. 90+2'de Konya'nın hızlı atağında son dokunuşu yapan Ahmed Hassan, skoru belirledi: 1-3. Hâl böyle olunca zafer Konya'nın oldu. İlhan Palut'un öğrencileri, lider Trabzon'un 9 puan ardında zirve takibini sürdürdü.