Müthiş maç Konya'nın
Hatay ve Konya kapıştı. Akdeniz ekibi, 3'te El Kaabi ile öne geçti, 29'da Mpoku yanıt verdi. Hatay'da 31'de Adekugbe atıldı, oyunun çehresi Konya'ya döndü. Konuk ekip, 54'te Mpoku ile skor üstünlüğünü eline geçirdi, 90+2'de Ahmed Hassan fişi çekti, 3-1'lik skorla 3 puanı alan taraf Yeşil-Beyazlılar oldu.
Lider Trabzon'un takipçisi Konyaspor , son 4 maçında 3 yenilgi alan Hatayspor deplasmanına çıktı. Hatay maça şok bir golle başladı. 3'te Ahmet Çalık, topu kaptırdı, araya giren El Kaabi hatayı affetmedi: 1-0. Karşılaşmanın ilk bölümünde kontrol Hatay'daydı. Orta alanda baskıyı artıran Konyaspor oyun olarak dengeyi sağladı. Nitekim 29'da Serdar Gürler'in pasında Mpoku, şık bir vole ile skoru eşitledi: 1-1. İki dakika sonra rakibini durduramayan Adekugbe, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra tüm dengeler Konya'ya döndü. Hatay, orta alanda üstünlüğünü kaybetti. 45+1'de Serdar'ın şutu direkte patladı.
Zirve takibi sürüyor
54'te Mpoku, yine gelişine bir vuruş ile konuk ekibi öne geçirdi: 1-2. Konya, farkı artırmaya çalışırken, 81'de Ahmet Çalık, El Kaabi'yi düşürdü, direkt kırmızı kart ile atıldı. Takımlar sayısal olarak sahada eşitlenince Hatay, beraberlik fırsatlarını yakaladı fakat değerlendiremedi. 90+2'de Konya'nın hızlı atağında son dokunuşu yapan Ahmed Hassan, skoru belirledi: 1-3. Hâl böyle olunca zafer Konya'nın oldu. İlhan Palut'un öğrencileri, lider Trabzon'un 9 puan ardında zirve takibini sürdürdü.