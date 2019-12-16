Müthiş ikili Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yine iş başında!

Sivasspor, takım olarak alkış alıyor ancak iki futbolcu ayrıca ön plana çıkıyor: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki genç oyuncu, 4 büyükleri peşine takarken, sergiledikleri futbolla takımlarını sırtlıyor. Mert Hakan, dün ilk golde Fernando’ya çok güzel bir asist yaparken, Emre ise durumu 2-0’a getiren golü attı.

Rıza Çalımbay’ın verdiği görevi yine çok iyi yerine getiren iki futbolcu, Fenerbahçe’yi yıktı. Mert Hakan, 4 gol, 3 asistlik lig performansı ortaya koyarken, Emre Kılınç ise 4 büyüklere rakip olduğu 4 maçta da skora katkı sağladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye gol atan Emre, Trabzon ve Galatasaray maçlarında asist yaptı.

Bu haberi de okudular (ÖZET) Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3 - 1