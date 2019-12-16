Müthiş ikili Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yine iş başında!

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş... Devleri peşine takan Sivasspor’un iki parlayan yıldızı, dün de müthiş oynadı. Mert Hakan asist yaptı, Emre gol attı.

16 Aralık 2019, Pazartesi 06:01
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Müthiş ikili Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yine iş başında!

Sivasspor, takım olarak alkış alıyor ancak iki futbolcu ayrıca ön plana çıkıyor: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki genç oyuncu, 4 büyükleri peşine takarken, sergiledikleri futbolla takımlarını sırtlıyor. Mert Hakan, dün ilk golde Fernando’ya çok güzel bir asist yaparken, Emre ise durumu 2-0’a getiren golü attı.

Rıza Çalımbay’ın verdiği görevi yine çok iyi yerine getiren iki futbolcu, Fenerbahçe’yi yıktı. Mert Hakan, 4 gol, 3 asistlik lig performansı ortaya koyarken, Emre Kılınç ise 4 büyüklere rakip olduğu 4 maçta da skora katkı sağladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye gol atan Emre, Trabzon ve Galatasaray maçlarında asist yaptı.

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