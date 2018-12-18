Fenerbahçe taraftarının müthiş desteğine yazık oldu

52 bin kişilik stadyumun yaklaşık 39 bin kişilik bölümünü dolduran Sarı- Lacivertliler, karşılaşmaya büyük coşkuyla başladı. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından takımlarına önemli destek veren futbolseverler, takımlarını ateşlemeyi başardı.

1 taraftar yaralandı

Büyük destek sonrasında Ersun Yanal’ın öğrencileri, ilk 45 dakikada peş peşe bulduğu gollerle skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarının başında Erzurumspor’un golü bulması sonrasında da desteğe devam eden Sarı-Lacivertliler, uzatma dakikalarında gelen beraberlik gol sonrasında adeta yıkıldı. Öte yandan karşılaşmayı statta takip eden bir Fenerbahçeli taraftar, tribünden düşüp yaralandı.