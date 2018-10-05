Mutfaktan çıkıp boks, kick boks ve muay thai yapıyor

Boks, kick boks ve muay thaide çok sayıda madalyası bulunan Rümeysa Ataş, bu branşlarda dünya şampiyonu olduktan sonra boksta olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yaklaşık 9 yıl önce boksla ilgilenmeye başlayan milli sporcu Rümeysa Ataş, bir süre sonra diğer spor dallarında da mücadele verdi. 16 yaşındaki sporcu, boks, kick boks ve muay thaide bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı.

Geçen hafta İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olan genç sporcu, bu organizasyonun hemen ardından Rusya’daki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası için ayağının tozuyla Kız Milli Takımı’nın Kastamonu’daki kampına katıldı.

Rümeysa Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Boksa yaklaşık 9 yıl önce başladığını anlatan milli sporcu, "Lise öğrencisiyim. Aşçılık bölümünde okuyorum. Liseye ilk kaydımı çocuk gelişimi bölümüne yaptırmıştım. Yemek yapmayı sevdiğim için daha sonra aşçılık bölümüne geçtim. Bölümümü seviyorum. Bunun yanında spora tüm zamanımı ayırıyorum. Hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Hiç yorulmadan azimle çalışıyorum." diye konuştu.

Bugüne kadar elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Rümeysa Ataş, şunları kaydetti:

"Muay thaide 2015’te Türkiye üçüncüsü, 2016’da Türkiye ikincisi oldum. Boksta 2017 ve 2018’de Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Kick boksta 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl Bulgaristan’da yapılan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde elendim. Bir hafta önce İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Dünya Şampiyonası’nın hemen ardından Kastamonu kampına katıldım. Rusya’da 8-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Farklı spor dallarıyla uğraşmaktan mutlu olduğunu belirten Rümeysa, "Üç sporu birlikte yapmam normal yaşantıma engel olmuyor. Üç spora da kendimi ait hissediyorum ama boks daha ağır basıyor. Üç spor dalında da dünya şampiyonu olup boksta olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli boksörün antrenörü Orhan Çavdar ise 5 ayrı dalda antrenörlük yaptığını söyledi.

Boks ve kick boksta uzmanlaştığını belirten Çavdar, "Rümeysa, İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bu organizasyonda bizi gururlandırdı. Rümeysa daha sonra Yıldız Kız Milli Boks Takımı’nın kampına geldi. Şimdi hedefimiz Avrupa şampiyonluğu." diye konuştu.

Yıldız Kız Milli Boks Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da "Rümeysa kızımızı daha önce Avrupa Şampiyonası’na götürmüştük, organizasyonda ülkemiz adına müsabakalar kazanmıştı. O zaman madalya alması nasip olmamıştı. Kendisi ayağının tozuyla farklı bir kategori olan kick boksta Dünya Gençler Şampiyonası’ndan kampımıza geldi. Bu şampiyonada önemli başarılara imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.