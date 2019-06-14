Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)- BURSA Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü’nün genç karatecileri, Gençler Karate Şampiyonası’nda kazandıkları madalyalarla gelecek için ümit verdi.

Bursa’da düzenlenen Genç 21 Yaş Altı İller Arası Karate Şampiyonası’na katılarak madalya mücadelesi veren Belediye Spor ekibi, ulusal turnuvalardaki tecrübesini bu organizasyonda da konuşturdu.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda tatamiye çıkan Mehmet Can Toprak, Enes Filiz ve Ömer Faruk Uydaş kendi yaş kategorilerinde üçüncü olarak Belediye Spor’un madalya geleneğini sürdürdü.

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