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Mustafakemalpaşa'da genç karatecileri 3 madalya aldı

Mustafakemalpaşa'da genç karatecileri 3 madalya aldı

14 Haziran 2019, Cuma 11:25
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Mustafakemalpaşa'da genç karatecileri 3 madalya aldı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)- BURSA Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü’nün genç karatecileri, Gençler Karate Şampiyonası’nda kazandıkları madalyalarla gelecek için ümit verdi.

Bursa’da düzenlenen Genç 21 Yaş Altı İller Arası Karate Şampiyonası’na katılarak madalya mücadelesi veren Belediye Spor ekibi, ulusal turnuvalardaki tecrübesini bu organizasyonda da konuşturdu.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda tatamiye çıkan Mehmet Can Toprak, Enes Filiz ve Ömer Faruk Uydaş kendi yaş kategorilerinde üçüncü olarak Belediye Spor’un madalya geleneğini sürdürdü.

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