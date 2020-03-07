Mustafa Yumlu: Puan alacağımızdan çok emindik

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Denizlispor'un 2. golünü atan savunmacısı Mustafa Yumlu, "4. hakemin yanına gittim. Penaltı var mı diye sordum ve penaltı olduğunu söylediler. Fenerbahçe'nin kötü gidişatı vardı. Bizim de vardı ama kazanarak moral almıştık. Buradan da puan alacağımızdan emindik. Oyun disiplininden kopmamamız gerekiyordu ve bunu başardık. Bugün için çok üzgünüm. Pozisyon vermeden iki tane gol yedik. Çok iyi oynadık. 3-4 olacak maçtı. Hugo golü atsa maç kopacaktı. Kazanamadık tabi üzgünüz. Son dakikada duran toptan gol yedik. Çok basit gol yedik ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız" dedi.

İyi iş çıkardıklarını belirten Yumlu, "Fenerbahçe büyük bir camia ve son dakikada attıkları gole bu kadar çok sevindilerse iyi işler yaptık. 1 puan da kötü değil. Oynamadan 1 puan verseler sevinirdim ama 3 puanı hak ettik, olmadı. Fenerbahçe de büyük camia, onların şampiyonluk yolunda olmaları gerekiyor. Biz de bu takımı ligde tutmak istiyoruz onun için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.