Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Denizlispor ise yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta mağlup olarak başladı.

Karşılaşmanın ardından Denizlispor'un tecrübeli stoper Mustafa Yumlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli stoperin maç sonu açıklamaları:

"Çok uzun bir sakatlıktan çıktım, bugün ilk defa 11'de oynadım. Takım için savaştım ama sonuç için üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa, Fırat Aydınus penaltı verirdi. Bize vermedi."

"Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo'nun müdahalesi var. Fırat Hoca'ya sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo'nun kendisi bile faul olduğunu söyledi."

"Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Altın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez ya?"