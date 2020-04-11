Bu sezon gösterdiği performansla Denizlispor'un en başarılı isimlerinden birisi olan Mustafa Yumlu, lig yarışından, karantina günlerinde yaptıklarına kadar birçok konu hakkında FANATİK'e açıklamalarda bulundu. Memleketi ve eski takımı olan Trabzonspor'un çok iyi bir yolda olduğunu dile getiren tecrübeli savunmacı, "Ligde çok iyi gidiyorlar. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladılar. Gönlüm tabii ki Trabzonspor'un şampiyon olmasından yana. Ama en büyük düşüncem Denizli ile ligde kalmak. Matematiksel olarak bir ihtimal varsa bunu garanti altına almamız gerekiyor. 4-5 puan daha toplarsak, ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Bizde o potansiyel var" dedi.

'Haftada 3 maç...'

Ligin geri kalanı için gündeme gelen Play-Off sistemi ve tescil kararını da değerlendiren Mustafa, "Büyük kulüplerimiz bu konuyu hep kendi açılarından değerlendiriyor. Trabzonspor şampiyon olmak için tescil istiyor. Galatasaray ve Başakşehir bunu kabul etmiyor. Yarıştan uzak kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş ise Play-Off istiyor. Kim hak ediyorsa sezon sonunda o şampiyon olsun. O nedenle tehlike geçtikten sonra lig kaldığı yerden devam etmeli. Haftada 3 maç oynayıp, kısa sürede bitiririz. Farz edelim ki Avrupa'da ve kupada maçımız var" ifadelerini kullandı.

'Mehmetçiklerimiz'e destek olmak istedim'

24. haftadaki Yeni Malatya maçının ardından, "Kefenimle hazırım. Beni İdlib'e gönderin" diyerek, Mehmetçiklerimiz'e destek veren Mustafa Yumlu'ya o sözlerini de sorduk. Yumlu şu ifadeleri kullandı: "Çok dolmuştum. Her akşam dua ediyordum, Mehmetçiklerimiz için. Bir nebze de olsa o sözlerle destek olmak istedim. Muhtemelen herkes benimle aynı fikirleri paylaşıyordur."

'Başarıdaki pay Burak Özsaraç'ın'

"Buraya gelmeden önce çapraz bağlarım kopmuştu. Sportif direktörümüz Burak Özsaraç bana güvendi ve risk alarak beni transfer etti. Ona çok teşekkür ederim. Kendisi çok başarılı. Çok düşük bir maliyete, çok kaliteli bir takım kurdu. Bu rakamlarla ligde kalmak büyük başarı. Bu başarı da en büyük pay onun."

'Uğurcan Çakır rekor kıracak'

"Trabzon'un doğasında, mayasında futbol var. Şehirde herkes çok yetenekli. Uğurcan ve Abdülkadir'in çok büyük potansiyelleri var. Özellikle Uğurcan'ın... Ben Trabzonspor'dayken, o daha altyapıdan yeni çıkıyordu. Çocuktu tabii o zaman. Kendini şimdi çok geliştirdi. Büyük ihtimal bonservis konusunda Yusuf'un rekorunu geçerek, transfer olur."

Mustafa Yumlu ile kısa kısa...

Şu anda neler yapıyorsun?

* Çocuklarımla zaman geçiriyorum. Onun dışında şu anda 'Alamut: Fedailerin Kalesi' kitabını okuyorum. Çalışmalarıma da devam ediyorum. Evim, tesisle birleşik. Tesislerde tek başıma koşuyorum.

Kariyerindeki en önemli maç?

*Trabzonspor'la 2010-2011'de şampiyon olduğumuzda 7. haftadaki Beşiktaş maçında ilk kez oynadım. O maçı benim golümle 1-0 kazanmıştık. En önemlisi o; en iyi oynadığım maç ise Akhisar'dayken, Fenebahçe'yi kupa finalinde yendiğimiz karşılaşma.

Beraber oynadığın en iyi oyuncu?

*2011'deki Jaja... Çok büyük oyuncuydu. Ondan daha iyisini görmedim. İbrahim Yattara da vardı ama Jaja başkaydı.

Çalıştığın en iyi hoca?

* Türkiye'de iki büyük hoca var. Biri Şenol Güneş diğeri de Fatih Terim. Ama benim için Şenol Güneş efsanedir.

Atalay Özçelikli