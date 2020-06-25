Mustafa Yumlu: Deplasmandan puanlarla dönmek istiyoruz

MUSTAFA YUMLU: EKSİKLERİMİZ VAR AMA ARKADAŞLARIMIZ EN İYİ MÜCADELEYİ VERECEKTİR

Tecrübeli defans oyuncusu Mustafa Yumlu, Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını ve kalan haftalarda puan kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Taraftarlardan özür dileyen tecrübeli stoper, "Onları hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Lig devam ediyor. Önümüzde çok önemli bir maç var. Eksiklerimiz var ama oynayacak arkadaşlarımız en iyi mücadeleyi verecektir. Deplasmandan puanlarla dönmek istiyoruz. Bu güç, yetenek ve tecrübe bizde var. Önce Çaykur Rizespor maçından puanlarla dönüp evimizde de Gaziantep FK'yı mağlup ederek daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz. Camiamızın panik yapmasına gerek yok" dedi.

ESTUPINAN: DENİZLİSPOR'DA MUTLUYUM

Denizlispor'un Kolombiyalı forveti Estupinan ise Çaykur Rizespor maçından 3 puanla dönmek istediklerini belirtti. Bu sezon kupa ve ligde 27 maça çıkıp 12 gol atan Estupinan takımda mutlu olduğunu dile getirerek, "Beşiktaş maçında eşitliği yakaladıktan sonra bir konsantrasyon kaybımız oldu. Bunu yaşayınca da farklı bir skor aldık. Bizim için bütün maçlar çok önemli. Sıralamaya baktığımızda, Çaykur Rizespor maçı kritik karşılaşma. Kazanmamız gerekiyor. Ben Denizlispor'da çok mutluyum. Buradaki geleceğim elimde olmayan bir konu. Şu an en önemli şey sezonu iyi bir şekilde bitirebilmek" diye konuştu.

DHA