Mustafa Yücedağ kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Yücedağ Galatasaray'da Rijkaard dönemi tercümanlık da yapmıştı. Peki, Mustafa Yücedağ kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Yücedağ ile ilgili detaylar...

Mustafa Yücedağ kimdir?

Mustafa Yücedağ 25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu, Türk eski millî futbolcudur. Defans ve ön libero pozisyonlarında oynamıştır. Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştır.

Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştır.

Mustafa Yücedağ 9 kez A Milli, 1 kez de ümit millî takım forması giymiştir.











